Пятигорчанке покорился всероссийский конкурс

Восьмилетняя воспитанница пятигорского центра «Hi-Tech Импульс» Алиса Дайкер одержала победу во всероссийском творческом конкурсе «Талантоха».

В номинации «Компьютерная графика» Алиса представила проект «Обои «Малевич», в основе которого — творчество знаменитого отечественного авангардиста. Работа выполнена с помощью цифровой графики на современном оборудовании центра «Hi-Tech Импульс». Победа вдохновила Алису на серию новых произведений, над которым сейчас и работает юный графический дизайнер, параллельно изучая все явные и скрытые возможности цифровой графики. Отметим, что графический дизайн — направление, которому наравне с 3D-моделированием, анимацией и урбанистикой уделяется всё большее внимание в работе центра «Hi-Tech Импульс». На этой основе строится профориентационная работа с подростками, и формируется кадровый резерв специалистов, способных создавать качественные графические материалы в рекламе, социальных сетях, медиапроектах, полиграфии, сувенирной продукции.

Сеть краевых центров молодежного инновационного творчества («Hi-Tech Импульс» — один из них) создана по инициативе губернатора Владимира Владимирова и действует в рамках государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».