Пятигорчанки — лучшие!

Международный женский день 8 Марта в Пятигорске отмечают широко. И с особым размахом чествуют победительниц конкурса «Женщина года». «Пятигорка» на своих страницах о каждой из них рассказывала отдельно. Каждая публикация — как повесть! Мы и сами узнали много интересных фактов из жизни лауреатов одного из самых престижных городских конкурсов, и читателям рассказали.

Пятигорчанки и в самом деле самые замечательные женщины в мире. Энергичные, деятельные, везде успевают, не теряют бодрость духа при любых обстоятельствах! А как выглядят! Праздничный концерт, посвященный празднику 8 Марта, собрал весь цвет Пятигорска в ГДК № 1 имени Андрея Дементьева. Милых дам ждали грамоты и благодарственные письма администрации и Думы города. В числе отмеченных наградой за весомый вклад в общественную жизнь города — главный редактор «Пятигорской правды» Мария Гулевская! Мария, кстати, уже носит титул победительницы конкурса «Женщина года» . А тем, кто получил это звание по итогам 2021-го, представитель губернатора Ставропольского края Вячеслав Ростовцев вручил медали. Представительниц коллективов Пятигорска отметили также наградами музейно-выставочного комплекса «Россия — моя история». Праздничное настроение виновницам торжества постарались создать творческие коллективы ГДК. Не подкачало и вокальное трио «Стиль» в составе которого — победительница конкурса «Женщина года — 2021» Елена Кучмасева.

На следующий день праздничную программу для виновниц торжества подготовили профессионалы — артисты Ставропольского государственного театра оперетты. Арию во славу Женщины исполнили красавцы во фраках — талантливые вокалисты, лауреаты престижных конкурсов Николай Бондарев, Никита Рыкунов, Рустам Вайдман, Владимир Басов… Они и задали тон церемонии награждения. С душевными пожеланиями обратилась к подругам Татьяна Литвинова председатель Совета женщин Пятигорска. Она напомнила: в этом году городская премия самым достойным пятигорчанкам вручается уже в 25-й раз!

Наши женщины трудятся во всех сферах жизнедеятельности города-курорта — учат, лечат, совершают открытия, занимаются волонтерской работой и благотворительностью. А отличают пятигорчанок целеустремленность, ответственность, любовь к делу, которому служат. Вклад представительниц прекрасной половины нашего города в его развитие набирает обороты с каждым годом. Что и отметил, обращаясь к победительницам, Дмитрий Ворошилов:

— На ваших плечах лежит огромная ответственность. Это работа, забота о семье, о детях, внуках, забота о ваших мужчинах. Без чего мы никак обойтись не можем. Мы вас очень любим, ценим и говорим вам слова особой благодарности! — сказал градоначальник.

А затем на сцену под бурные аплодисменты групп поддержки стали подниматься умницы, красавицы, отличные работницы, общественницы, прекрасные мамы…

Напомним их имена и нашим читателям. Обладательницами почетного звания «Женщина года 2021» в различных номинациях стали: «Женщина года в образовании» — Светлана Давидова, учитель биологии МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №30; «Женщина года в высшем образовании» — Ольга Павлюк, начальник отдела по воспитательной и профилактической работе Пятигорского медико-фармацевтического института «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ; «Женщина года в культуре» — Светлана Куликова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств им. В. И.Сафонова; «Женщина года в социальной сфере» — Эльмира Власова, директор Центрального многопрофильного института переподготовки кадров и повышения квалификации, кандидат политических наук; «Женщина года в медицине» — Лариса Долгова, зав. акушерским обсервационным отделением №2, врач акушер-гинеколог «Пятигорский межрайонный родильный дом»; «Женщина года в курорте, в реабилитационной медицине» — Ирина Подлужная, врач-педиатр высшей категории, заместитель начальника лечебно-медицинской службы ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский Нарзан; «Женщина года в государственной и муниципальной службе» — Светлана Копылова, заведующая общим отделом администрации Пятигорска; «Женщина года в производственной сфере» — Галина Любченко, медицинская сестра ЗАО «Холод»; «Женщина года в общественном питании и торговле» — Татьяна Марьева, директор ООО «Дружба; «Женщина года в семье» — Татьяна Ачкасова, директор ООО «Изюминка»; «Женщина года в СМИ» — Елена Куджева, журналист, член Союза журналистов РФ, Член президиума Союза журналистов Ставрополья, председатель Пятигорской городской организации Союза журналистов; «Женщина года в общественной жизни» — Елена Кучмасева, председатель территориального женсовета поселка Горячеводского; «Женщина-казачка» — Ольга Белякова, художественный руководитель народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» ГДК №1 им. А. Д. Дементьева, почетный работник культуры Ставропольского края; «Женщина года – ветеран женского движения» — Марина Сиянко, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский дом культуры станицы Константиновской», почетный работник культуры Ставропольского края; «Женщина года «Золотое сердце Пятигорска»» — Татьяна Чумакова, генеральный директор ООО «Машук», клинический санаторий «Пятигорский Нарзан», почетный гражданин России, почетный гражданин и Герой труда Ставрополья, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», депутат Думы Пятигорска.

Сюрпризом для победительниц стало поздравление депутата ГД РФ Ольги Казаковой. Она обратилась к пятигорчанкам в режиме прямого включения, а лучших представительниц городского здравоохранения отметила благодарственными письмами.