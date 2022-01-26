Пятигорчанки могут всё

Январь — месяц, в который традиционно подводят итоги прошедшего года и ставят задачи на текущий. Ведь важно задать правильный ритм.

В Совете женщин Пятигорска принято работать в высоком темпе, достигать больших целей и решать важные вопросы. На днях состоялось первое в 2022 году собрание членов президиума этой общественной организации.

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. М. Горького, в краеведческом центре «Пятигорье», с которым женсовет столицы СКФО связывает крепкая дружба. Гостьи с интересом ознакомились с экспозициями, представленными в центре, во время небольшой экскурсии. Некоторых активисток Совета женщин ждал сюрприз: так как собрание состоялось в Татьянин день, то всех, кто носит это прекрасное имя, порадовали букетами цветов и небольшими подарками.

Далее председатель Совета женщин Пятигорска Татьяна Литвинова поблагодарила всех своих коллег за большую работу и рассказала о ключевых мероприятиях, которые организация претворила в жизнь в ушедшем 2021 году, таких как «Женское лицо Победы», праздники ко Дню защиты детей, помощь в сборе к школе, новогодние подарки различным социальным категориям пятигорских семей, благотворительные акции к выпускным балам, и многие другие. На самом деле в женсовете, как его привыкли называть пятигорчанки, жизнь кипит постоянно. Они всегда там, где требуется внимание и участие. Порой их неравнодушие остается за кадром, так как добрые дела любят тишину.

— Мы все сделали на пятерку, — подчеркнула Татьяна Антоновна. — Хвойная аллея, которую мы высадили к грядущему 35-летию Совета женщин, прижилась и сейчас радует пятигорчан. Теперь ключевая задача — достойно встретить юбилей нашей организации, который уже совсем скоро. Но сначала — не менее важный праздник весны и красоты. Это Международный женский день 8 Марта. Традиционно к нему у нас приурочено вручение премии «Женщина года».

Татьяна Литвинова представила президиуму будущих обладательниц этой почетной награды в разных номинациях. Напомним, что на страницах нашей газеты вы можете прочитать очерки об этих замечательных пятигорчанках. Кстати, в прошлом году в премии появились две новые номинации — «Золотое сердце Пятигорска» и «Женщина-казачка».

Собрание президиума прошло, как всегда, в теплой, дружеской атмосфере — за чашкой чая, в формате дружеской беседы. Ведь в организации царят доверительные отношения и взаимовыручка. Вместе пятигорчанки могут все.

Премия «Женщина года» была учреждена

в 2008 году, и за все время ее существования более 200 представительниц лучшей половины человечества были удостоены

этого титула. Кстати, в 2022 году Совету женщин Пятигорска исполняется 35 лет.