Пятигорск — «Город военно-исторического наследия»

Предложение губернатора и правительства Ставрополья присвоить столице СКФО это звание было единогласно поддержано депутатами на очередном заседании Думы края. Решение принято в соответствии с краевым законом «О почетных званиях населенных пунктов».

Напомним, ранее с соответствующим ходатайством к губернатору Ставропольского края обратился Глава города Дмитрий Ворошилов. Почетное звание «Город военно-исторического наследия» присваивается городам Ставропольского края, связанным с событиями, сыгравшими значительную роль в военной истории Отечества. Во внимание были приняты факты, наглядно свидетельствующие о богатом историческом прошлом, мужестве, массовом героизме и патриотической самоотверженности жителей Пятигорска. С докладом перед участниками заседания выступила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, рассказавшая о ключевых событиях, произошедших на пятигорской земле, и подчеркнувшая их значение для российской истории. Город-труженик, город-целитель, а когда необходимо, то и город-воин… Пятигорск всегда был образцом беззаветного служения Отечеству. Особую стойкость город проявил в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тогда 22 тысячи пятигорчан встали за защиту Родины от фашистских захватчиков. На фронтах отдали свои жизни 12 тысяч жителей Пятигорска. 9078 участников войны занесены в Книгу памяти, 9000 воинов-пятигорчан удостоились высоких правительственных наград. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» отмечено 1254 гражданина Пятигорска. В историю воинской славы города вписали свои героические страницы 30 пятигорчан – Героев Советского Союза и 6 Полных кавалеров Ордена Славы. Четверо пятигорчан, участников Великой Отечественной войны, по праву стали Почетными гражданами родного Пятигорска. А еще так исторически сложилось, что с самого начала своего основания Пятигорск всегда был местом реабилитации воинов, принимавших участие в сражениях против иноземных врагов. На курорте восстанавливали свое здоровье участники и ветераны Отечественной войны 1812 года, Русско-персидской 1828-29 гг., Крымской 1853-1856 гг., Русско-турецкой 1877-1878 гг., Русско-японской 1904-1905 гг. и Первой мировой войн. В Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. курорт был перепрофилирован и стал одним из крупнейших городов-госпиталей на юге России. На базе его санаторно-курортных учреждений было развернуто 17 эвакогоспиталей на 6000 коек.

Сегодня Пятигорск продолжает приумножать свои славные традиции. В здравницах поправляют здоровье военнослужащие и многие ветераны войн. Активно работает созданный одним из первых в стране, Центр военно-патриотического воспитания молодежи. В сентябре этого года в Пятигорске был открыт музейный комплекс «Россия — моя история», второй из созданных в Ставропольском крае и один из крупнейших подобных исторических парков в России. Получить почетное звание «Город военно-исторического наследия» для Пятигорска значит вписать еще одну страницу в свою историю. Это дань памяти всем ушедшим поколениям и дань уважения всем ветеранам войны и труда, которые живут в городе. Это высокая оценка заслуг всех жителей: тех, кто создавал Пятигорск, кто оборонял его от врага, возрождал из руин, внес и продолжает вносить вклад в его развитие и процветание.