Пятигорск готовится отметить Светлую Пасху Христову

В Спасском кафедральном соборе города Пятигорска (ул. Соборная, 1а) 23 и 24 апреля 2022 года состоятся праздничные богослужения, посвященные празднику Светлого Христова Воскресения. Расписание богослужений: 23 апреля 2022 года — в 08.00 – божественная литургия; с 12.00 до 20.00 – освящение куличей, яиц; в 23.00 – полунощница; 24 апреля 2022 года — в 00.00 – крестный ход, пасхальная утреня, по окончании литургии освящение куличей, яиц – 1 раз; в 09.00 – поздняя Божественная Литургия; с 11.00 до 12.00 – освящение куличей, яиц – 1 раз; — в 17.00 – великая вечерня.