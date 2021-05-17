Пятигорск готовится встретить «КАРДО»

«Цветник» и Нагорный парк молодеют! Уже в эту среду, 19 мая, встречаем здесь Международную премию-фестиваль уличных культур «КАРДО». Подготовка идет полным ходом, сейчас самая горячая пора. В районе питьевой галереи развернулся скейт-парк, который уже активно осваивает наша молодежь. Площадка у Поющего фонтана временно превратилась в территорию паркура и фрирана. Между Орлом и гротом Дианы обустраиваем зону трикинга. Из Китайской беседки можно будет посмотреть на состязания виртуозов воркаута. А зрелищныебаттлыпо брейк-дансу и хип-хопу развернутся на сцене перед Лермонтовской галереей. Несколько месяцев совместно с организаторами мы ответственно готовились к проведению этого необычного и важного мероприятия, которое объединит молодежь из разных уголков нашей огромной страны. За это время я выучил названия всех дисциплин уличных культур! Надеюсь, ребятам понравится в Пятигорске. Большое спасибо Валентину Работенко, организатору премии «КАРДО», за предложение провести фестиваль именно в нашем городе. Отдельная благодарностьвсем, кто помогал, содействовал, участвовал в решении оргвопросов на каждом из этапов. Поверьте, сделано все для того, чтобы фестиваль получился просто фантастическим! Будет много открытий, зрелищ, эмоций, творчества, спорта, настоящей свободы, силы духа и тела. И общения, которое обязательно перерастет в крепкую дружбу. Пятигорск на эти пять дней станет настоящей молодежной столицей России!