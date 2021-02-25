Пятигорск и Пенза — перспективы сотрудничества

Советник губернатора Пензенской области Роман Амстиславский встретился с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. Состоялся обмен мнениями относительно расширения взаимодействия культурных и медицинских учреждений городов – Пятигорск и Пенза. Регион Кавказских Минеральных Вод и, город Пятигорск в том числе, славятся своими природными источниками. Минеральная вода обеспечивает лечение самых разнообразных заболеваний. Уже более 200 лет регион позиционируется как всероссийская здравница. Курорты КМВ посещали: Михаил Лермонтов, Фёдор Шаляпин, Лев Толстой, Максим Горький и другие известные люди. На Кавминводах можно не только поправить свое здоровье, это еще и прекрасное место для комфортного отдыха.

Развитая инфраструктура региона позволяет совершать горные прогулки и разнообразные экскурсии. Здесь имеются комфортабельные гостиницы, бассейны, игровые залы, строится «Велотерренкур». Пензенский регион также имеет многочисленные культурные достопримечательности, а санатории Пензы и области активно посещаются жителями Москвы и других регионов страны.

Особое место в культурных достопримечательностях Пензенского края занимает Государственный Лермонтовский музей – заповедник «Тарханы». Тарханы, в настоящее время село Лермонтово, – это имение бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. В этом имении прошли детские и отроческие годы М.Ю. Лермонтова. В музее – заповеднике каждый год, в первые выходные дни июля, проводится Всероссийский Лермонтовский праздник. Дмитрий Ворошилов и Роман Амстиславский отметили историческую взаимосвязь Пятигорска и Пензы – это великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Собеседники согласились, что городам необходимо расширить культурно – просветительскую работу и взаимодействие, организовать обмен методиками лечения заболеваний с помощью минеральных источников Кавказского региона, путём прямых поставок минеральной воды непосредственно с заводов – производителей.

«Приглашаю всех жителей Пензенского края на отдых и лечение в Пятигорск. Надеюсь, что наши достопримечательности позволят Вам хорошо провести время и комфортно отдохнуть, а наши курорты и лечебницы поправят Ваше здоровье» — сказал Дмитрий Ворошилов. В свою очередь, Роман Амстиславский пригласил жителей Пятигорска посетить Пензу, один из самых зеленых городов России. В городе построен новый киноконцертный зал «Пенза» и органный зал «Пензенской филармонии». Возведены многочисленные спортивные сооружения, восстановлены церкви, успешно реализуется программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регион имеет хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции. Санатории Пензы и области открыты для всех желающих. Жителям Пятигорска, безусловно будет интересен, музей – заповедник «Тарханы», экспозиции которого посвящены М.Ю. Лермонтову.