Пятигорск и Юнармия — Za Мир без фашизма

Всероссийский патриотический автомарш «Юнармия — Za Мир без фашизма» сделал остановку в Пятигорске.

Северных гостей встречали у музейного комплекса «Россия – моя история». Государственный флаг Российской Федерации, Флаг города Пятигорска, флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» внесли юные патриоты. Прозвучал гимн России. Пятигорск поприветствовал участников автомарша плац-парадом в исполнении сводного почетного караула юнармейцев ЦВПВМ города. Далее у участникам мероприятия обратились заместитель главы администрации Пятигорска, начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Наталья Васютина и председатель городского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Николай Лега.

Затем слово взял Денис Побилат, организатор автомарша, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Красноярского края. Он представил участников автомарша и рассказал о самом мероприятии:

— По инициативе Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Красноярского края, совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 28 июня из города Красноярска стартовал всероссийский юнармейский патриотический автомарш «Юнармия – Za Мир без фашизма. Север – Юг 2022», который посвящен поддержке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции Российской Федерации на Донбассе. Одним из городов следования автомарша стала столица Северо-Кавказского Федерального округа. Автоколонна уже проехала через Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфу, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь.​

Патриотическая акция собрала много неравнодушных зрителей. И там, на площади около музейного комплекса «Россия – моя история», ребята развернули гигантскую копию Знамени Победы и трехсотметровую Георгиевскую ленту.

Напомним, что завершится автомарш через неделю в столице Чеченской республики — городе Грозном.