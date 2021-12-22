Пятигорск играет в КВН

В первом сезоне обновленной Пятигорской открытой лиги КВН – сразу два чемпиона! Финал сыгран, победители названы, призы нашли своих обладателей, а зрители (как в зале ГДК № 1, так и онлайн) получили щедрую порцию хорошего юмора и отличного настроения. Напомним, инициатором возрождения Пятигорской открытой лиги КВН весной этого года стал глава города Дмитрий Ворошилов (председатель жюри в финальной игре). Самое активное участие в перезагрузке лиги принял ее основатель и редактор Павел Козмопулос (легендарная «Сборная Пятигорска»). А генеральным спонсором и большим другом проекта и всех его участников стал Жан Гончаров, руководитель группы компаний «Вита Плюс». Итак, за титул самых веселых и находчивых сегодня сражались пять команд – и все они прошли через все игры сезона: от стартового фестиваля к большому финалу. Дело в том, что жюри сразу приняло решение никого не отсеивать и дать возможность максимально раскрыться всем – и опытным игрокам, и новичкам.

В финале играли: • «Все мы отсюдова» — СКФУ, г. Пятигорск; • «МЕДиЯ» — Пятигорский медицинский колледж; • «Цвет граната», г. Пятигорск; • «Колосок», г. Михайловск; • «Сборная ДГУНХ», г. Махачкала. Вел шоу неподражаемый Тимур Тания («Нарты из Абхазии»), в жюри работали Алексей Ляпоров («Сборная Пятигорска»), Давид Аванесян (действующий чемпион Европы по боксу), Юрий Капитанов (президент Российской федерации спортивного пейнтбола), Дмитрий Ворошилов и Жан Гончаров.

Каждая из команд-участниц представила свою «визитку» (приветствие) и блеснула в формате импровизации (разминка с жюри). В итоге победа в финальной игре досталась кавээнщикам из Дагестана, а по результатам всего сезона и количеству набранных баллов сразу две команды стали чемпионами: «Сборная ДГУНХ» (Махачкала) и «Цвет граната» (Пятигорск). Им достались самые крупные денежные призы – по 100 тысяч рублей. Второе место и чек на 75 тысяч рублей – у «Колоска» (Михайловск), почетная бронза и 50 тысяч рублей – у сборной «Все мы отсюдова» (СКФУ, Пятигорск).

— Сезон прошел успешно, мы все получили отличный заряд юмора. Спасибо, ребята! Будем набирать темп и двигаться только вперед, — подвел итог глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Это, пожалуй, лучший вторник в моей жизни, — признался Алексей Ляпоров, чемпион Высшей лиги — 2004 в составе «Сборной Пятигорска». — Поздравляю ребят с финалом, а Пятигорск — с тем, что появилась эта лига, которая с каждым годом будет становиться сильнее и лучше!