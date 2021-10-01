Пятигорск играет в КВН

В 1/4 Пятигорской открытой лиги КВН за звание самых весёлых и находчивых боролись 7 команд. Площадкой для проведения мероприятия стал Городской дом культуры № 1. В этом году это уже вторая игра КВН в Пятигорске. Итак, команды заряжены, жюри оценивать готово, болельщики держат кулаки. На старт! Внимание! Поехали! За проход в следующий этап сезона в остроумных баталиях сразились 7 колоритных и интересных команд: ●Команда КВН «Все мы отсюдова», СКФУ; ●Команда КВН «МЕДиЯ», Пятигорский медицинский колледж; ●Команда КВН «Цвет граната», Пятигорск; ●Команда КВН «От Луны до Марса», Владикавказ; ●Команда КВН «Сборная Чеченского государственного университета им. Р.А.Кадырова»; ●Команда КВН «Сборная ДГУНХ», Республика Дагестан; ●Команда КВН «Колосок», Михайловск. Команды успешно отыграли конкурсы: «приветствие» и «разминка с жюри». Участники демонстрировали искрометный юмор и находчивость, креативили и зажигали, получали удовольствие от игры сами и поднимали настроение зрителям. 1/4 Пятигорской открытой лиги КВН прошла весело и бодро. На протяжение всего вечера шутки веселых и находчивых оценивали: чемпион Высшей Лиги КВН в составе команды «Сборная Пятигорска» Михаил Беляев, участница Высшей лиги КВН в составе команды «Михаил Дудиков» Александра Бастричева, директор по связям с общественностью группы компаний «Вита Плюс» Надежда Бабаянц, главный маркетолог «Русского радио» Никита Шульгин. А еще одного члена жюри выбрали из числа зрителей. В итоге главную награду, а именно приз в размере 50 тысяч рублей получила команда КВН «Цвет граната». За потрясающий вечер юмора участников поблагодарил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он отметил профессиональный уровень игроков и выразил уверенность в том, что КВН в городе-курорте будет всегда, ведь это хорошее настроение и позитив. Поделились организаторы со зрителями и хорошими новостями. Сразу две школьные команды успешно выступили на Всероссийском фестивале детских команд КВН в Анапе. Команда КВН «Машук» школы № 6 прошла в телепроект «Детский КВН», который с этого года будет транслироваться на Первом канале, а команда КВН «M`N`Dance» продолжит свой путь во Всероссийской Юниор-Лиге, которая проходит в Москве. Также было отмечено, что в Пятигорске по инициативе Главы города Дмитрия Ворошилова и при поддержке ГК «Вита Плюс» под руководством Жана Гончарова впервые стартует Школа КВН Юниор-Лиги КВН, куда приглашаются все желающие школьники региона.

Источник: https://pyatigorsk.org/22232

© www.pyatigorsk.org