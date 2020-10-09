Пятигорск к зиме готов!

Одним из первых в Ставропольском крае Пятигорск получил паспорт готовности к зиме Городское хозяйство к началу отопительного сезона готово на 100%. Подготовлены к подаче тепла все без исключения объекты социального назначения – общественные и административные здания, школы и детские сады, поликлиники и больницы. В многоквартирных домах с центральным отоплением проведены все необходимые работы: промывка системы, текущий ремонт тепловых узлов, проверка и подготовка внутридомовых электросетей, где нужно – ремонт системы отопления, прочистка дымовых и вентиляционных каналов, утепление лестничных клеток, подвалов и чердаков.

На теплоснабжающих предприятиях города также все готово к подаче теплоносителя потребителям. Подготовлены 82 котельные и 94 км тепловых сетей. За весенне-летний период отремонтировано 77 котельных, заменено 7 котлов и 1,6 км теплосетей. К работе в отопительный сезон полностью готово водопроводно-канализационное, электросетевое и газовое хозяйство Пятигорска. Завершена подготовка снегоуборочной техники, заготовка песко-соляной смеси и противогололедных реагентов. Акт проверки был готов еще 25 сентября, а паспорт готовности вручил на днях заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Марат Джанибеков.