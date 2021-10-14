Пятигорск мечты поэта

207 лет со дня рождения Лермонтова отмечает город, где исполняются мечты поэтов. Сбылось и желание, озвученное когда-то в дружеской беседе Михаилом Юрьевичем. Онпризнался, что хотел бы остаться в Пятигорске навеки. И сегодня Михаил Лермонтов живет в названиях улиц, школ, здравниц Пятигорска. А октябрьский день, когда певец Кавказа появился на свет, пятигорчанеотмечают как самый дорогой праздник.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько так и сказала 13 октября на открытии фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны-2021»в центральной городской библиотеке им. М. Горького:

— Снова в Пятигорске осень. В этом году холодная и дождливая. Но октябрь все равно остается для нас особенным, потому что в этом месяце мы празднуем день рождения поэта, с чьим именемздесь связано все. Не знаю, относились бы к нам с таким теплом поклонники поэтического слова всего мира, если бы Лермонтов не написал свой знаменитый роман, если бы не нашел в Пятигорске свой последний приют, если бы не сохранились его следы на камнях нашего города…

«Лермонтовскиесезоны» — одно из самых ярких мероприятий в программе «Развитие событийного туризма» на Ставрополье. А проводится фестиваль-конкурс в этом году уже одиннадцатый раз. Традиционно в библиотеке собрались представители администрации и Думы города, студенты и школьники, а также знатоки и ценители муз:поэты, вокалисты, чтецы, фотографы, прозаики, художники. Обычно творческий люд съезжается в Пятигорск в середине октября со всех уголков России.Исключением стал прошлый, «пандемийный», год. В этом конкурсанты представляют лишь наш регион. По завершении праздничной программы, в рамках которой блистали талантами местные коллективы и вокалисты, объявили старт конкурсным прослушиваниям. В первый день это были проза и поэзия. С граффити, произведениями художников и кулинаров можно было ознакомиться тут же, в стенах библиотеки. В четверг здесь звучали музыкальные произведения. В общей сложности конкурс длится четыре дня.

А день рождения поэта – это еще и главный повод устроить торжественный прием для сотрудников Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Они подготовили интерактивную театрализованную программу «Бархатный сезон на Горячих Водах».На усадьбе будут варить варенье по старинному рецепту. Гостей музея познакомят с традициями усадебного гостеприимства XIX века в формате литературно-музыкальной инсценировки застолья в традициях старинной русской усадьбы. Научные сотрудники покажут, как это было принято во времена Лермонтова, в частности, в имении бабушки поэта в Тарханах. Можно будет увидеть, как отмечали праздники наши далекие предки, что пили-ели, чем угощали. Придется кстати и варенье – ну как тут не продегустировать? Будут и концертная программа от студентов Ставропольского краевого музыкального колледжа имени В. И. Сафонова, и мастер-класс по акварели.

Поклонники творчества Лермонтова соберутся на митингев лермонтовском сквере у знаменитого монумента работы скульптора Опекушина.

«Лермонтовские сезоны» традиционно посвящают и другому поэту, чье творчество неразрывно связано с городом-курортом, — Коста Хетагурову. В этом году отмечается 162-летие со дня рождения поэта, рожденного на осетинской земле в один день с Лермонтовым. В Доме национальных культур Пятигорска состоялась первая историко-историческая викторина «Сын Иристона», посвященная многогранному творчеству великого Коста. В пятницу у памятника Коста Хетагурову пройдет поэтическая встреча, которая, конечно же, завершится возложением цветов.

Сотрудники краеведческого музея организовали пешеходную экскурсию по Лермонтовским местам «Где по кремням Подкумок мчится, где за Машуком день встает…». В музейном комплексе «Моя страна. Моя история» в рамках чествований состоятся тематические экскурсии «Лермонтов и его эпоха». На базе городских учреждений культуры пройдуттематические встречи, кинофильмы по произведениям Михаила Юрьевича, театрализованные интерактивные программы. Так что отдать дань памяти Михаилу Лермонтову смогут все желающие. Проходят торжества с учетом ограничительных мер Роспотребнадзора.

Цифры и факты

В фестивале конкурсе «Лермонтовские сезоны» примут участие около 200 человек, которые будут демонстрировать таланты в девяти номинациях. Это не только «проза», «поэзия», но и «кулинарный ларец». Участники – от мала до велика, и дети, и взрослые. Оценивает работы жюри, в составе которого заслуженные работники культуры и состоявшиеся мастера искусств, а возглавляет его президент фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках Эвклид Кюрдзидис. Обладатель Гран-при станет известен по итогам и выявляется из числа конкурсантов. В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты I, II, III степени. Все остальные участники получают сертификаты.

Из первых уст

Флоренс Орлова, директор ЦБС Пятигорска:

— Мы надеемся, что наш фестиваль вновь набирает обороты. В последний раз он проходил в 2019 году. С каждым годом количество номинаций увеличивается. Потому как и претендентов, желающих блеснуть талантами, становится больше. Да и возможности нашей библиотеки значительно расширились. Она стала модельной, получила больше локаций, мы вошлив национальный проект Министерства культуры РФ«Гений места». Так что ждем в наших стенах всех пятигорчан, желающих реализовать свои творческие возможности

Эвклид Кюрдзидис, актер театра и кино, заслуженный артист России, президент кинофестиваля «Хрустальный источник», председатель жюри фестиваля «Лермонтовские сезоны»:

— Я, конечно же, слышал об этом фестивале и, когда получил приглашение возглавить жюри, с удовольствием его принял. Особенно приятно, что конкурсные испытания проводятся в обновленном пространстве библиотеки, которое обязательно нужно использоватьс пользой. Тем более что у проекта, в котором участвуют дети, всегда есть будущее. Конечно же, здесь будут и взрослые, для них это отдушина и вдохновение. Но особенно ценно привлекать к подобным программам молодежь. Если ребенка с детства«заразить»Лермонтовым, за его дальнейшую судьбу можно быть спокойным.