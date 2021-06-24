Пятигорск, ОМВД РФ по Пятигорску, кража

В Отдел МВД России по городу Пятигорску поступило заявление от 45-летней местной жительницы о хищении имущества. Женщина пояснила, что, находясь дома, она вышла на некоторое время в другую комнату, а вернувшись, не обнаружила мобильный телефон и денежные средства.

Супруг потерпевшей позвонил по номеру жены, ему ответил неизвестный мужчина, который сказал, что нашел мобильник и вернуть его не может, так как находится в другом городе, а затем и вовсе отключил его.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили соседей заявительницы и возможных очевидцев.

В результате проведенной работы полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель города Пятигорска. Мужчину доставили в городской отдел внутренних дел, где он дал признательные показания и пояснил, что похищенный смартфон он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что злоумышленник позвонил плотнику, чтобы воспользоваться его услугами. На звонок ответила его супруга, которая пояснила, что муж сейчас отсутствует и не может подойти к телефону, но при этом сообщила место проживания. Гражданин, прибыв по адресу, перелез через забор и зашел в дом. Убедившись, что его никто не видит, он похитил с подоконника мобильный телефон, а из сумки потерпевшей забрал денежные средства.

Общая сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).