Пятигорск отметил 78-ю годовщину со дня освобождения от оккупации

11 января для Пятигорска — особая дата. Ежегодно в этот день ветераны, военнослужащие, представители администрации города, юнармейцы, школьники и студенты собираются у мемориала «Огонь Вечной Славы», чтобы вспомнить о подвиге тех, кто ценой своей жизни защищал и спас город от немецко-фашистских захватчиков, а также почтить память погибших в Великой Отечественной войне. О мужестве и героизме защитников Пятигорска напомнил глава города Дмитрий Ворошилов:

— Мы не должны забывать и дату захвата города фашистами – 9 августа 1942 года. В Пятигорске велись ожесточенные сражения между частями немецкой танковой дивизии и солдатами местного гарнизона, принявшими на себя первый удар захватчиков. Настоящий героизм проявили курсанты Полтавского тракторного училища. 155 дней вражеской оккупации нанесли Пятигорску колоссальный ущерб. Погибли тысячи мирных жителей, фашисты разрушили объекты жизнеобеспечения и культуры, заводы и здравницы. Но город выстоял, дух его жителей не был сломлен.

«11 января 1943 года отдельные части 9-ой и 37-ой армий освободили Пятигорск, и уже к концу года он снова стал городом-госпиталем, начал принимать на лечение и реабилитацию десятки тысяч советских бойцов. Город-труженик, город-целитель, а когда необходимо, то и город-воин… Пятигорск всегда был образцом беззаветного служения Отечеству», — подчеркнула в своем выступлении председатель Думы города Людмила Похилько.

В 2020 году Пятигорск получил почетное звание «Город военно-исторического наследия». Звание присваивается городам Ставропольского края, связанным с событиями, сыгравшими значительную роль в военной истории Отечества. Во внимание были приняты факты, наглядно свидетельствующие о богатом историческом прошлом, мужестве, массовом героизме и патриотической самоотверженности жителей Пятигорска.

— Нам есть с кого брать пример, — отметил председатель Совета ветеранов, войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Пятигорска Николай Лега. — С земляков, которые не вернулись с полей сражений, отдав жизни за Родину, с тех, кто вернулся и восстанавливал город из руин. Дорогие ребята, наша молодежь, будьте достойны их.

В своем обращении к собравшимся он также отметил важность работы старшего поколения с молодыми людьми, необходимость сохранять историю и всегда помнить, какой ценой досталась победа. Завершился митинг памяти минутой молчания и торжественным возложением цветов.