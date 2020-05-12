Пятигорск первый на Ставрополье переходит на обязательный «масочный» режим

В связи с отменой карантина и введением дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Пятигорска горожане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ношение масок стало обязательным с 12 мая, в то время как весь край перейдет на такой режим с 18 мая.

Носить маску необходимо при проезде во всех видах общественного транспорта (включая такси), при нахождении в помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края № 119, и осуществлении трудовой деятельности в таких местах, а также при любом выходе на улицу.

В качестве средств защиты можно использовать медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания. За несоблюдение «масочного» режима предусмотрена административная ответственность, отмечается на официальном сайте администрации Пятигорска.