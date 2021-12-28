Пятигорск подводит итоги 2021 года

«Конец декабря – время волшебное. В эти предновогодние дни мы все, даже самые серьезные взрослые, ненадолго становимся детьми.

Чувствуем особую атмосферу праздника, начинаем верить в чудеса, загадываем заветные желания, ждем Деда Мороза и хотим, чтобы добро победило зло.

Я знаю, так и будет! Все исполнится и получится, ведь у нас есть главное – родной город и общее стремление сделать его лучше.

Потихоньку уходит в историю 2021 год. Непростой и разный. Каким он был?

Что ж, вспомним главное.

В этом году изменились до неузнаваемости (в лучшем смысле слова!) пятигорские скверы: мы открыли после реконструкции Лазаревский сквер и сквер Толстого, Музыкальный сквер на Квартале, Константиногорский в Новопятигорске, сквер Победы в поселке Горячеводском.

На средства курортного сбора благоустроена территория возле ЗАГСа, отреставрирован знаменитый светомузыкальный фонтан.

Мы открыли и наполнили атмосферой творчества Молодежный центр на улице Университетской. Работа здесь кипит вовсю!

Обновили парк коммунальной техники. Высадили Аллею Единства по дороге к Бештаугорскому монастырю. Провели целую серию весенних субботников – на склонах Машука, в лесополосах.

Новые отличные спортивные и детские площадки появились в разных точках города. Ну а совсем скоро новое современное футбольное поле с подогревом будет ждать на тренировки и товарищеские матчи юных футболистов спортшколы №6.

Завершаем ремонт мемориала и музея боевой славы в Комсомольском парке – на январь запланировано открытие.

Вместе с санаторием «Пятигорский нарзан» мы дали старт такой нужной программе постковидной реабилитации для педагогов: восстановить здоровье после перенесенного недуга учителя, воспитатели, работники дополнительного образования могут совершенно бесплатно.

Отдельная приятная тема – яркие и значимые спортивные победы пятигорчан.

Так, наш волейболист Ярослав Подлесных в составе сборной России завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио. А пятигорчанка Евгения Галактионова стала бронзовым призером Паралимпиады в толкании ядра.

Дважды в течение года защитил титул и золотой пояс чемпиона Европы наш славный боксер Давид Аванесян!

Что еще?

Мы стали гостеприимной площадкой для уникального международного молодежного фестиваля уличных культур «КАРДО».

Опробовали формат «советского» летнего кинотеатра под открытым небом. Идея прижилась, понравилась, обязательно сделаем так, чтобы кинотеатр работал постоянно.

Выполнили немалый объем дорожного ремонта. Завершили реконструкцию старейшей гимназии города. Перезапустили Открытую лигу КВН Пятигорска.

За год мы постарались сдвинуть с мертвой точки, вывести на качественно новый уровень решение многих проблем города.

Мы вместе решаем, как будет жить и развиваться наш Пятигорск. И это только начало пути!

А еще я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто принял участие в светлой и теплой акции «Елка желаний» и подарил настоящий праздник детям, которым острее всего нужна забота, поддержка, любовь.

Вы – настоящие добрые волшебники, эта искренняя детская радость обязательно вернется к вам сторицей.

В общем, год удался!

Впереди много важных и нужных для Пятигорска проектов, они коснутся практически всех сфер городской жизни.

Ну а пока — с наступающим Новым годом, Пятигорск!

Крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов в труде и семейного тепла, пятигорчане!

Пусть в 2022-м сбудутся наши мечты и надежды, все тревоги и трудности останутся позади, а добрые начинания непременно увенчаются успехом! Мира и добра! С Новым годом!

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.