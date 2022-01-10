Пятигорск – популярный город для отдыха!

Пятигорск – в десятке самых популярных городов для январского отдыха мам с детьми. Рейтинг составлен российским сайтом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Кроме Пятигорска в список вошли Ялта, Сочи, Сухум, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Сургут, Пермь и Казань. По статистике Tvil.ru, туристы планировали путешествовать в первых числах января от 1 до 6 ночей и потратить на проживание от 1,3 до 6,2 тысячи рублей в сутки. В среднем, мамы путешествуют с детьми в январе в выходные дни и тратят около 10 тысяч рублей. Итак, топ-10 популярных городов для мам с детьми в январе 2022 года: Ялта — 2682 руб./6 ночей* Москва — 4358 руб./3 ночи Санкт-Петербург — 2971 руб./4 ночи Сочи — 2733 руб./4,5 ночи Ярославль — 6200 руб./1 ночь Сухум — 1255 руб./5,5 ночи Пятигорск — 1500 руб./2 ночи Сургут — 3075 руб./3 ночи Пермь — 2000 руб./1 ночь Казань — 1800 руб./4 ночи *Средние траты на бронирование жилья в сутки/среднее число забронированных суток.