Пятигорск преображается

В Пятигорске продолжается реализация нацпроектов. Уже в конце весны 2021 года будут благоустроены сквер им. Л.Н. Толстого и Лазаревский сквер. Пока позволяет погода, на этих территориях работы идут полным ходом — начинает прорисовываться будущий образ объектов. Так, в сквере Льва Толстого завершены подготовительные работы, идет укладка брусчатки, установка бордюров из машукского камня. Переложена лестница, ведущая к собору – одна из первых в городе. Подрядчикам осталось отшлифовать ступени. Ход работ оценил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Ребята бережно восстанавливают уникальные лестницы сквера, сохраняя камень и исторический облик территории. Работа предстоит ёмкая и кропотливая. Срок окончания благоустройства сквера Льва Толстого — 1 мая 2021 года, отметил Дмитрий Ворошилов.

В Лазаревском сквере также кипит работа. Уже вымощены брусчаткой и природным камнем первые дорожки. — Всё идёт по графику: подрядчик выполняет подготовительные работы, укладку брусчатки, установку бордюрного камня. Срок окончания работ также 1 мая 2021 года. Площадь перед храмом преобразится. А вот какой она станет, мы увидим уже будущей весной – прокомментировал глава Пятигорска. В скверах запланировано озеленение и замена освещения. Напомним, благоустройство этих территорий проходит при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».