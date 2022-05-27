Пятигорск приглашает на ярмарку!

Пятигорские ярмарки выходного дня завершают весенний сезон. В последние выходные дни весны в микрорайоне «Белая Ромашка» развернутся торговые точки в рамках акции «Покупай Ставропольское!». По ул. Орджоникидзе с 8-00 до 15-00 часов покупателям будет представлена качественная продукция по доступным ценам. Покупателям будут представлены сезонные фрукты, овощи, свежая выпечка, рыба, копчености, мед, сладости и многое другое. Кстати, производители обещали привезти много клубники, у которой сейчас, как говорится, сезон.