Пятигорск присоединится к Всероссийскому автопробегу «Zа мир! Труд! Май!» «Za мир без нацизма!»

Апрель 18, 2022 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 135

Забег стартовал 12 апреля из Владивостока, а финиширует 9 мая на Мамаевом кургане (Волгоград). По пути следования автоколонна побывает в столицах федеральных округов, где к участникам пробега присоединятся экипажи всех субъектов России. Пятигорск встречает автопробег 26 апреля. Организатор проекта – Федерация независимых профсоюзов России.

— Ждем, присоединимся! – написал в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Зарегистрироваться для участия в автопробеге по территории Ставропольского края вы можете в Пятигорском отделении партии «Единая Россия» (ул. Козлова, 8) с 9:00 до 18:00 в период с 19 по 25 апреля.

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