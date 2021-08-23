Пятигорск присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино — 2021»

Август 23, 2021 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 146

В субботу, 28 августа, ГДК №1 и Центральная городская библиотека приглашают на кинопоказ. Начало сеансов — в 20:00. Жители и гости города смогут увидеть фильмы, ставшие победителями интернет-голосования на сайте Информационного агентства ТАСС. Так, в ГДК № 1 покажут фильм-сказку «Конёк-Горбунок» (реж.О.Погодин) 6+, а в ЦГБ им.М.Горького — художественный фильм «Пальма» (реж. А.Домогаров-младший) 6+. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

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