Пятигорск прощается с Хамитом Салимовым

Ушел из жизни Хамит Галиуллович Салимов, ветеран Великой Отечественной войны, наш старший друг и мудрый наставник Это был человек с необыкновенно щедрым сердцем и удивительным взглядом на жизнь, педагог редкого таланта и мужественный защитник Родины.

Хамит Салимов родился в Казахстане в большой семье, начал службу в 1939 году в 6-м кавалерийском корпусе, а уже в сороковом участвовал в событиях в Северной Буковине. Начало Великой Отечественной Салимов встретил в пункте дислокации своей дивизии – Ереване. В июле 1941 года воинская часть была переброшена под Новороссийск. Здесь Хамит Салимов и принял свой первый бой. Затем участвовал в первой десантной операции по освобождению Керчи и Крымского полуострова. Защищал Ростов-на-Дону и республики Северного Кавказа. В ноябре 1942 года был ранен. После лечения прибыл в Пятигорск. Службу продолжил в 21-м отдельном учебном танковом полку, который для нужд фронта подготовил полторы тысячи высококлассных танковых экипажей.

В Пятигорске Хамит Салимов остался и после войны. Окончил педагогический институт. Работал в школе. Отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда СССР, Хамит Галиуллович до последних дней был мудрым и чутким старшим товарищем для пятигорской молодежи. К нему обращались за советом, поддержкой, вдохновением. Живости его ума можно было лишь позавидовать. В собственном саду Салимов проводил для студентов необычные уроки под открытым небом, руководил исследовательскими проектами, посвященными военной истории. Движение, чтение и труд на земле — таким был его «фирменный» рецепт счастливого долголетия.

Этой весной Хамит Галиуллович отметил столетний юбилей. И весь его долгий и трудный жизненный путь, в котором, как в зеркале, отразилась история страны — пример бескорыстного служения людям, трепетной любви к родной земле. Память об этом светлом человеке, добром Учителе и надежном друге навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, уважал и любил.