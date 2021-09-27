Пятигорск с Курском соединились маршрутом Мира

Международный проект, инициированный Курским областным отделением Российского фонда Мира, — это своеобразный просветительско-патриотический марафон, главные задачи которого — сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и укрепить мосты сотрудничества между разными регионами большой страны.

Этот Марш Мира — уже тридцать первый по счету, и маршруты каждый раз разные. 30 участников (среди которых активисты-общественники, представители национально-культурных объединений, студенты, журналисты) отправились автобусом из Курска сначала в Ростов-на-Дону, затем в Пятигорск, а после во Владикавказ и Грозный. В каждой точке маршрута делегация возлагает цветы к воинским мемориалам, посещает музеи, обменивается опытом миротворческой работы и военно-патриотического воспитания молодежи. Подготовлена презентация «Великая Победа, добытая единством», разработаны программы Уроков Мира. В Пятигорске участники Марша побывали у огня Вечной славы на Посту №1, совершили экскурсию в Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, прогулялись по историческим местам курорта вместе с участниками проекта «Про100шаги» и пообщались с общественностью столицы СКФО.

— Наш долг — знать и помнить историю нашего государства, историю Великой Отечественной войны. Мы должны сохранить мирное небо, которое завоевало для нас поколение Победителей, — убеждена руководитель проекта «Марш Мира», заместитель председателя правления Курского отделения Российского фонда Мира Ирина Агапова. — Пусть наша встреча послужит делу укрепления межрегиональных связей. Думаю, мы приедем сюда еще не раз. И, конечно, приглашаем пятигорчан посетить город воинской славы Курск.