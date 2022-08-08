Пятигорск участвует в масштабном проекте «Хороша родная»

Концерт Первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная» пройдет в городе-курорте 13 августа. В 19.00 в парке Победы выступят известные исполнители Виктория Дайнеко, «Любэ», «Фабрика», «Корни». Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, его главная задача — привлечь внимание к различным уголкам России и развить внутренний туризм.

Сочи, Мещовск, Тверь, Пятигорск, Ялта, Нижний Новгород, Тула, Великий Новгород, Псков, Ковров, Владимир, Самара, Калининград и Мурманск – это всего лишь первые шаги по знакомству с Родиной.

«Как поется в известной песне, «От Волги до Енисея…»… В России каждый второй, а может быть, и первый знает эти строчки. Подобные песни способны объяснить необъятную русскую душу, вернуть нас к истокам. Действительно, Россия – страна контрастов, красивых пейзажей и талантливых людей. Чтобы попытаться осознать всю глубину культуры и многообразие нашей Родины, нужно проехать её от края до края», — подчеркнула организатор гастрольного тура Наталья Локтева.

Вместе с артистами жители и гости Пятигорска споют любимые хиты и еще раз вспомнят, как хороша Россия. Также в рамках концерта организаторы расскажут о достопримечательностях и культурных особенностях каждого гостеприимного города.