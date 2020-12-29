Пятигорск в объективе

В канун Нового года в столице СКФО подвели итоги премии-конкурса «Фотограф года 2020». Награды победителям вручила заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина.

Тематика творческого состязания – «Пятигорск. Движение по времени» — приурочена к 240-летию города. Конкурсанты представили работы в 5 номинациях. Гран-при выиграла Алина Рыбальченко. Ей же покорились номинации «Мой город» и «Молодежь — зеркало времени». Далее победителями в разных номинациях стали: Аида Мхитарян, Николай Федоров, Дарья Малышак, Ирина Бакулина и Нарек Григорян.

Конкурс организован совместно администрацией Пятигорска и компанией «Холдинг Аква». Теперь 24 лучшие работы предоставлены на выставке в сквере напротив главной городской елки.