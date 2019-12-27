Пятигорск вчера, сегодня, завтра…

В конце года принято подводить итоги. Глава Пятигорска Андрей Скрипник рассказал о том, чем жила окружная столица в 2019-м, и поделился, как планируется развитие города-курорта в наступающем году.

«Развитию Кавминвод в 2019-м мы уделим беспрецедентное внимание», — заверил губернатор Владимиров в самом начале уходящего года на совещании в Пятигорске.

Так и получилось. Весь год продолжались строительство и реконструкция сразу трех крупных социально значимых объектов.

Это детский сад ясельного типа на 220 мест в станице Константиновской (строим его с нуля, откроется уже в мае), спортшкола № 2 в поселке Горячеводском, а также гимназия № 11, здесь набирает обороты сложный процесс — реконструкция и элементами реставрации. Дело в том, что фасад здания, построенного в начале XX века, — памятник архитектуры, и работа ведется тонкая, с применением самых современных реставрационных технологий.

В этом году мы продолжили еще одно важное для курорта дело — благоустройство пятигорских парков и скверов. Так, преобразилась территория в районе санаториев «Тарханы» и «Дон». Восстановлен каскадный фонтан, появились новые пешеходные аллеи из вибропрессованной плитки, пандусы для колясок.

Финансировались работы за счет краевого и местного бюджетов — по программе «Формирование современной городской среды».

Реконструирован и сквер в станице Константиновской — теперь здесь отличная спортивно-игровая территория для детей и подростков.

Конечно, нельзя не сказать о «Цветнике» — без преувеличений, это сердце Пятигорска. Нынешний курортный сезон парк встретил кардинально обновленным. Первую очередь работ по благоустройству мы выполнили за счет средств курортного сбора; вторую, уже в этом году — по программе городской среды.

Важно

За несколько ближайших лет нам предстоит превратить «Цветник» и прилегающие парки в современное рекреационное пространство, сохранив при этом исторические архитектурные традиции и уникальный ландшафтный язык.

В этом ключе успешно завершена первая очередь благоустройства Нагорного парка: здесь появились пешеходные аллеи, обустроен спуск к гроту Дианы, отремонтирована каскадная лестница от Китайской беседки к фонтану «Лягушки». Кстати, дизайн-проект Нагорного победил в одной из номинаций международного архитектурного конкурса «Италия встречает Кавказ».

Но не все складывается так гладко, как хотелось бы. Горячие споры в уходящем году развернулись вокруг горы Горячей…

В мае строители приступили ко второй очереди благоустройства Нагорного парка.

Проектом было предусмотрено, в частности, устройство тротуаров и прогулочных дорожек. Здесь важно знать: особенности рельефа предъявляют строгие требования к работам на этой территории.

Однако организация-подрядчик самостоятельно и без согласований начала использовать на Горячей спецтехнику, что нарушило условия муниципального контракта.

Все работы были остановлены, зафиксированы факты нарушений, информация передана в соответствующие органы для вынесения правовой оценки.

Мы не раз встречались с общественниками, экспертами-гидрогеологами, горными инженерами, представителями ОНФ, специалистами Минприроды СК, журналистами, активными блогерами…

Честная и открытая дискуссия показала: любая проблема — это не тупик, не кризис, не повод опустить руки. Это возможность приобрести опыт.

Что еще произошло за год в Пятигорске?

Мы принимали окружной полуфинал конкурса «Лидеры России», после капитального ремонта пищеблока вновь открыли уникальный детский сад с логопедическим уклоном «Василек», добавили в арсенал наших социальных программ новый интересный проект «Социальный калейдоскоп». Мы придумали и достойно провели шоу школьных хоров «Поем вместе». Волонтеры Союза молодежи помогли пожилым пятигорчанам перейти на цифровое ТВ. Телевышка на Машуке обрела оригинальную архитектурно-художественную подсветку.

В уходящем году отремонтировали десятки асфальто-бетонных и гравийных дорог, вместе с региональным оператором наладили систему вывоза мусора.

Совместно с администрацией Северо-Кавказской железной дороги приводим в порядок привокзальную площадь. И начали мы с расчистки территории — избавляем пространство от ларьков. Кстати, этой теме в 2019 году уделили максимум внимания: под снос пошли десятки незаконных киосков, гаражей, торговых павильонов, платежных терминалов, автоматов для продажи напитков…

Впервые пятигорская Поляна песен стала площадкой для рок-фестиваля «Рок от гор».

Пятигорчанка Анна Ляхова принесла сборной России серебряную медаль первенства Европы по фехтованию и отлично выступила на Чемпионате мира в Польше. Наш прославленный боксер Давид Аванесян дважды защитил титул чемпиона Европы.

Факт

Мы открыли современную спортплощадку в поселке Энергетик, вновь встретили масштабный забег KAVKAZ.RUN, а в День народного единства стали гостеприимной площадкой для 11-часового фестиваля под девизом «Россия объединяет».

Конечно, наступающий год для Пятигорска, как и для всей страны, — это, прежде всего, Год памяти и славы: мы активно готовимся встретить 75-летие Великой Победы. Впереди — десятки ярких, красивых, трогательных, наполненных смыслом и светом мероприятий. Мы встретим 9 Мая — 2020 достойно!

А в сентябре отметим и другую важную дату — 240 лет со дня основания Пятигорска.

Чем займемся в юбилейный для города год? Открываем список задач обновлением терренкуров и освещения в Эммануэлевском парке. Именно эта территория голосованием выбрана для благоустройства по проекту «Формирование современной городской среды».

Впереди — вторая очередь реконструкции парка Победы (в 2020 году здесь начнет работу крупный мультимедийный музейный комплекс «Россия — моя история»), позже — восстановление исторического облика улицы Теплосерной (включая реконструкцию трамвайной линии).

Уделим максимум внимания санаторно-курортной отрасли, сфере туризма (в том числе и событийного), оздоровления и отдыха.

На эту базу обязательно будут «подтягиваться» и другие составляющие — транспорт, городская инфраструктура, коммунальная сфера и т.д.

Продолжим ремонтировать дороги.

Останется безусловным нашим приоритетом социальная сфера. В бюджете наступающего года на развитие образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта заложено свыше 70% всех расходов.

— Мы развиваемся, растем, обретаем новых друзей, храним лучшие традиции и стремимся быть городом по-настоящему уютным, красивым и безопасным — для пятигорчан и наших гостей. Так что пусть в 2020-м все добрые начинания обязательно увенчаются успехом! С Новым годом!- пожелал Андрей Скрипник, глава города Пятигорска.