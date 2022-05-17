Пятигорск вошел в программу ВЭБ.РФ «5 шагов для городов»

Пятигорск подал заявку и стал одним из первых участников масштабной программы ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». В рамках программы город будет реализовать проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды. С сегодняшнего дня в проект приглашаются горожане, чьи идеи могут быть отобраны в итоговый перечень проектов, которые будут реализованы в городе.

Свои предложения по проектам по каждому из «шагов» можно оставить на сайте: 5шаговдлягородов.рф Заявки принимаются до 1 июля 2022 года. Всего в проекте уже 378 городов, в том числе 100 крупнейших городов и 100 моногородов.

Напомним, что «Пять шагов для городов» включает в себя: Шаг 1. «Город рядом» — создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. (Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак). Шаг 2. «Сохрани планету» — повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. (Например, пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп). Шаг 3. «Вдохни жизнь» — расширение возможностей использования городских пространств. (Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм – сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров) Шаг 4. «Добавь энергии» — создание условий для формирования здорового образа жизни. (Например, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки); Шаг 5. «Собери своих» — город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. (Например, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям). Отметим, что у каждого города будет индивидуальный целевой показатель по количеству проектов в каждом «шаге», который нужно будет реализовать.