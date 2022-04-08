Пятигорск вошел в список городов с благоприятной средой

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2021 год. Среди десятков городов России, вошедших в список городов с благоприятной средой, – 8 городов Ставропольского края: Кисловодск, Ставрополь, Пятигорск, Лермонтов, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Георгиевск. Последние два впервые вошли в этот список.

— Индекс качества городской среды рассчитывается Минстроем России ежегодно. Благодаря ему можно увидеть потенциал развития городов, — отметил министр Евгений Штепа.

По итогам 2021 года среднее значение Индекса в Ставропольском крае составило 178 баллов, это выше, чем установленный плановый показатель. Доля городов с благоприятной средой составила 42%. Всего же на Ставрополье 19 городов улучшили свои показатели в сравнении с 2020 годом. На формирование Индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговыйИндекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если Индекс качества составляет более 180 баллов.

Отметим, что города страны различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Именно поэтому в Индексе они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Соответственно, сравнивать города можно только в рамках их размерно-климатических групп.