Пятигорск за экологичное отношение к мусору!

Дополнительно 96 контейнеров объемом 1,1 м3 для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта «Экология», приобретены для города Пятигорска.

Контейнеры с оранжевой цветовой индикацией – для незагрязненных пластмассовых изделий, утративших свои потребительские свойства, появятся в микрорайонах города.

Места установки будут определены совместно с региональным оператором – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» и общее количество «оранжевых» контейнеров увеличится более чем в два раза.