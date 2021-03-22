Пятигорск ждет благоустройство

О том, какие изменения ждут пятигорский парк Победы и территорию Новопятигорского озера, рассказал Дмитрий Ворошилов. Во время «Прямой линии» глава города ответил на вопрос о второй очереди благоустройства — она запланирована на следующий год. Проектная документация уже готова, подчеркнул Дмитрий Ворошилов. В центре внимания — благоустройство пляжной зоны, создание комфортной и современной территории семейного отдыха. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие СКФО». Запроектирована территория для променада, запланировано устройство теневых навесов, пергол, амфитеатра для массовых мероприятий, зеленых зон и площадок для игровых видов спорта. В зоне подъема на площадку пляжа будут размещены раздевалки и душевые. В местах пересечения аллей — питьевые фонтанчики. Запланировано строительство медицинского пункта, комнаты матери и ребенка, прокатного центра, двух общественных туалетов, игровых помещений, помещений досуга молодежи. Вся территория парка и пляжной зоны будет освещена фонарями торшерного и мачтового типа. Дорожки планируется вымостить вибропрессованной тротуарной плиткой. Предусмотрены проектом, кроме того, озеленение, установка скамеек и урн, а также проведение гидротехнических мероприятий.