Пятигорск ждет дальнейшее развитие

Еще 27 мероприятий, касающихся Пятигорска, включены в Комплексный план развития городов-курортов КМВ.

Речь идет о строительстве объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры, благоустройстве курорта.

Объем финансирования, которое будет направлено на развитие Пятигорска с 2022 по 2030 гг., составляет 28,77 млрд. рублей. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов, решением Премьер-министра Михаила Мишустина на основании Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2022 №558-р внесены изменения в перечень мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавминвод до 2030 года. «Пятигорский» блок мероприятий предусматривает развитие всех сторон городской жизни: строительство школ, детских садов, поликлиник, культурных и спортивных учреждений, а также работы по благоустройству городских территорий, решение вопросов ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры и культурно-исторической составляющей.

— Такие беспрецедентные решения не могли бы быть приняты без поддержки полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Большая работа была проделана министерством экономического развития РФ, краевыми министерствами и администрацией города. А главным драйвером развития Пятигорска являются его люди! Ведь наша общая основная задача – повысить качество жизни пятигорчан, обеспечить комплексное развитие города, развить его экономику и социальную сферу. Уже в этом году в рамках госпрограммы Пятигорск получил более 450 млн. рублей на I этап благоустройства исторического центра города.