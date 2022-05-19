«Пятигорская правда» получает награды

Быстро, актуально, достоверно – День СМИ Ставропольского края отметили журналисты региона.

Профессиональный праздник собрал вместе мастеров пера региона в Кисловодске, где прошел патриотический тимбилдинг. Мероприятие началось с увлекательной экскурсии по Визит-центру и дегустации кисловодской минеральной воды. Затем гости отправились на электромобилях к новому летнему кинотеатру в Национальном парке «Кисловодский». Там их ждала большая программа, посвященная военной тематике: угощения, как во время Великой Отечественной войны, выступления артистов Ставропольского Государственного театра оперетты, мастер-класс по вальсу, фотовыставка, турнир по дартсу, возможность написать письмо бойцам российской армии на Донбасс, узнать судьбу своих родственников, воевавших в годы ВОВ, ознакомиться с газетами того времени. Далее – официальная часть. К гостям праздника обратился заместитель председателя Правительства Ставропольского края Игорь Бабкин:

— Поздравляю вас с очередным Днем СМИ Ставропольского края, с праздником, который был учрежден Губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, — сказал Игорь бабкин. – Знайте, что всегда ваша работа видна и востребована, ее знают, и общественность, и власть. Спасибо вам и за критику, ведь иногда мы не все замечаем. Сегодняшний праздник сближает всех, кто имеет отношение к производству и потреблению информации. И это замечательно.

Благодарственное письмо за прекрасную работу от депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой было вручено главному редактору «Пятигорской правды» Марии Гулевской.

В рамках мероприятия свои награды получили победители, призеры лауреаты краевого творческого конкурса имени Германа Лопатина. Заявку для участия в нем подавали 34 журналиста. Обозреватель газеты «Пятигорская правда» Татьяна Шишимер заняла третье место в номинации «Городские печатные СМИ» за серию социально значимых, глубоких и трогательных публикаций о работе волонтеров в разных сферах жизни. Татьяна работает в нашей газете вот уже 13 лет. Главными героями ее материалов неизменно остаются Пятигорск и его жители. Поздравляем коллегу с успехом! Кстати, Татьяна также заняла первое место в турнире по дартсу, который проходил в рамках патриотического тимбилдинга.

— Мне очень радостно от того, что мой труд получил высокую оценку в профессиональном сообществе, — поделилась впечатлениями Татьяна Шишимер. – Я люблю свой родной город и свою работу, которая дает мне множество интересных впечатлений, возможность заниматься любимым делам – писать.

Победителями в различных номинациях стали: «Краевые, региональные и межрегиональные печатные СМИ» — Наталья Быкова, редактор отдела культуры газеты «Ставропольская правда»; «Городские печатные СМИ» — Тамара Коркина, корреспондент газеты «Вечерний Ставрополь»; «Районные печатные СМИ» — Сергей Сердюков, заместитель главного редактора газеты «Рассвет» (Туркменский район); «Телевидение» — Денис Князев, заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Ставрополье»; «Радио» — Аждаут Ибрагимов, заместитель директора ГТРК «Ставрополье»; «Сетевые СМИ и интернет-сайты СМИ» — Николай Блохин, фрилансер, сайт «Журнальный мир РФ»; Спецноминация «Незабытая история» — Василий Балдицын, референт губернатора Ставропольского края, продюсер, Валерий Тимощенко, директор ООО «Киностудия имени Н. Минервина», режиссер, за высокую мировоззренческую и профессиональную информационную культуру документального фильма «Семейный портрет» (ТВканал «Культура», ВГТРК).