Пятигорская школьница победила во всероссийском конкурсе!

Ученица пятигорской школы №30 Анна Рыкун стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». В финале Аня и ее команда представили инициативу «Регионы возможностей». Проект, заслуживший самые высокие оценки жюри, посвящен серьезной проблеме – оттоку молодежи из малых городов и дефициту молодых квалифицированных специалистов в регионах.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» @rsv.ru. Учредителем конкурса выступает Российское движение школьников @skm_rus. Поздравляем Анну с заслуженной победой! Пусть все мечты сбудутся, а нужные и важные для молодежи проекты реализуются на 100%!