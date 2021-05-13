Пятигорске пррверят безопасность школ и детских садов

Дополнительные меры обеспечения безопасности в школах и детсадах Пятигорска обсудили сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии. После трагедии в Казани во всех учреждениях образования края проходят комплексные проверки. Особое внимание — работе систем оповещения, организации охраны и пропускного режима. Глава Пятигорска дал поручение Управлению образования не только провести тщательные проверки и отработать навыки поведения в случае ЧС, но и усилить работу с детьми социальных педагогов, школьных психологов, классных руководителей. — Если речь идет о безопасности детей — не должно быть упущений и пробелов, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. Как сообщила заместитель главы администрации Пятигорска — начальник Управления образования города Наталья Васютина, все 72 образовательных учреждения города (40 детских садов, 28 школ и 4 учреждения дополнительного образования) оснащены системами видеонаблюдения и экстренного вызова полиции. Как оборудованы посты охраны, как работают электронные системы контроля доступа, как контролируется деятельность ЧОПов, задействованных в охране учреждений образования, как организовано дежурство педагогов в здании школ — эти и другие вопросы обсудили участники встречи.

Отдельная тема — обеспечение комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Высшим и средне-специальным учебным заведениям города также поручено устранить все недочеты в организации мер безопасности. В преддверии летних каникул будет проверена также антитеррористическая защищенность всех мест детского отдыха. Говорили и о противодействии идеологии терроризма и экстремизма — в частности, о роли СМИ и блогерского сообщества в этой работе. Участники отмечали: важно не только «быть в курсе», вести профессиональный мониторинг и фиксировать ситуацию, но и активно использовать все рычаги и форматы профилактики.