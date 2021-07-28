Пятигорские казаки выступили против сноса исторических зданий

Атаман Горячеводский казачьей общины Владимир Савченко выступил с официальным заявлением: «Казаки Горячеводской казачьей общины возмущены произошедшим на днях актом вандализма, который был совершен на пересечении улиц Малыгина и Университетской. В центре Пятигорска среди бела дня было разрушено здание, построенное более ста лет назад и представляющее историческую ценность для нашего курорта. Иначе, как варварством этот поступок не назовешь. Архитектурный облик Пятигорска уникален, его уничтожение – это удар по репутации курорта и угроза его экономическому благополучию. Ведь люди со всей страны приезжают к нам, не только пройти курс лечения минеральными водами, но и отдохнуть от суеты мегаполисов, серости и безликости «каменных джунглей», насладиться природной и архитектурной красотой курорта. Веками казаки участвовали в строительстве города и его защите, а тут вдруг кто-то решил, что у него есть право разрушить то, что создавали наши предки. Из-за жажды наживы была уничтожена часть нашего наследия. Такое преступление не должно оставаться безнаказанным. Казаки Горячеводской казачьей общины требуют вмешаться в ситуацию представителей надзорных органов и дать произошедшему соответствующую правовую оценку. Со своей стороны обещаю – мы не дадим «замять» это дело и будем добиваться решения этого вопроса в правовом поле. Пятигорск – это не просто один из старейших курортов нашей страны, он также представляет историческую и культурную ценность не только для нас – его жителей, но и для всей страны. Нам предки завещали заботиться о нашей малой Родине, беречь любимый город и мы никому не позволим его разрушать!». Напомним, по факту незаконного сноса объекта проводится проверка. А вся техника была изъята и отправлена на штрафную стоянку.