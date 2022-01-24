Пятигорские «медвежата» — первые на Кубани

В Пятигорске появилась новая детская футбольная команда под названием «Медведи». Тренирует мальчишек ветеран пятигорского «Машука» Сергей Осипян, который попал в команду мастеров в пятнадцатилетнем возрасте. Он застал еще звезд клуба советской эпохи, таких как Александр Никитин, Эрик Бекуразов, Вячеслав Коноплин, Александр Вершенко, Владимир Киреев, Роман Сидоров. С предыдущей детской командой Сергей Осипян выиграл чемпионат ДФЛ. До него такое удавалось только пятигорчанину Мхитару Давидяну, ныне работающему в Академии ПФК ЦСКА.

Команда «Медведи» укомплектована талантливыми мальчишками 2009-2010 годов рождения. Недавно «медвежата» выиграли в столице Кубани престижный Кубок Краснодара, опередив пять команд. В финале пятигорчане одолели «Таврию» (Симферополь) со счетом 4:1. Армен Озманян признан лучшим нападающим турнира, Артем Шама – лучшим защитником, а Давид Арутюнянполучил приз как самый ценный игрок клуба. Браво, «медвежата»!

Марк Юсупов.