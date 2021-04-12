Пятигорские оперативники раскрыли кражу

Апрель 12, 2021 Главные новости, Происшествия, Пятигорская Правда 0 50

В дежурную часть отдела МВД России по городу Пятигорску обратился 36-летний мужчина и сообщил о краже спортивной сумки с личными вещами и смартфоном.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в холле кинотеатра.

Оказалось, что 50-летний житель соседнего района привел дочь на мультфильм, а сам ожидал ее в холе. За 5 минут до окончания сеанса начал собирать вещи и обнаружил рядом спортивную сумку. Осмотревшись и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина забрал ручную кладь с собой. По прибытию домой он обнаружил в ней телефон, который оставил себе, а саму сумку выкинул. 

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом дознания Отдела МВД России по городу Пятигорску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

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