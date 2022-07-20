Пятигорские полицейские и общественники провели акцию «Стоп: мошенник!»

Сотрудниками полиции Пятигорска на постоянной основе проводятся информационно-профилактические акции, направленные на предупреждение мошенничества.

Так, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации города и казачьей дружины провели информационную акцию «Стоп:мошенник!».

Участники мероприятия на одной из оживленных улиц провели профилактические беседы с водителями, пассажирами и пешеходами.

В рамках акции организаторы раздали жителям города информационные брошюры и порекомендовали довести полученную информацию до своих знакомых, соседей и родственников.