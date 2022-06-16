Пятигорские полицейские изъяли из незаконного оборота 26 свертков с героином

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Пятигорску установили, что двое жителей соседнего региона планируют осуществить сбыт наркотических веществ. Полицейские задержали молодых людей на одной из городских улиц. В результате личного досмотра в присутствии понятых у них обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом. По результатам проведенного экспертно-криминалистического исследования выяснилось, что изъятое является наркотическим средством — героином — массой около двенадцати граммов.

В ходе допроса граждане пояснили, что запрещенное вещество заказали через сеть Интернет и подняли посредством так называемой закладки. Сбывать героин они планировал на территории Кавказских Минеральных Вод. Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия, направленные установление канала приобретения наркотического средства.