Пятигорские спортсмены взяли золото на открытом турнире по легкой атлетике «Олимпийская звездочка»

В Ставрополе прошел XIX краевой лично-командный открытый турнир по легкой атлетике «Олимпийская звездочка» в дисциплине «кросс». В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов со всего региона. В командном первенстве призовые места распределились следующим образом: 1 место — город Пятигорск, Кировский округ; 2 место — город Железноводск, Александровский округ; 3 место — город Ставрополь, Андроповский округ. Пятигорск представляли спортсмены СШОР № 1. В числе лучших Сергей Баден, Кирилл Петров, Никита Гриднев, Эка Нозадзе, Герман Лисицкий, Сергей Лифенцев, Владислав Галкин, Виктория Мироненко, Лейла Соколова, Алена Мироненко, Михаил Асланов. Поздравляем ребят, желаем дальнейших успехов и побед. Особая благодарность тренерам: Климову П. С., Геворкян Н. Г., Шаманаевой С. А., Ткачевой М. В.