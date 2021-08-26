Пятигорские волонтеры культуры выиграли всероссийский конкурс на создание волонтерского центра

Участие в конкурсе приняли НКО, университеты и колледжи, государственные и муниципальные учреждения, имеющие волонтерские центры и программы по поддержке культурных инициатив. В 2021 году на Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры поступила 151 заявка из 57 регионов страны. В финал вышло 30 организаций, а победителями стали десять участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам заочного и очного этапов отбора. В финале участники представили свои стратегии по развитию волонтерских центров в сфере культуры, проекты оценивала экспертная комиссия. Десять победителей конкурса получат по 200 тысяч рублей на развитие волонтерских центров в сфере культуры в своих регионах. Среди победителей — благотворительный фонд «Ангел», чей волонтерский центр в Пятигорске работает с 2018 года. Его уникальность нашего центра – налаженная работа с людьми с ОВЗ; инклюзивные проекты фонда неоднократно становились победителями конкурсов Фонда Президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи и конкурса «Доброволец России».