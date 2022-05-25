Пятигорские зарничники – третьи в крае

Команда пятигорского лицея № 20 заняла третье место на краевом этапе военно-спортивной игры «Зарница».

В 48-м Ставропольском открытом финале военно-спортивной игры «Зарница» встретились 28 лучших команд городов и районов Ставрополья, также вне заявки участвовала команда из Луганской Народной Республики. Соревнования проходили с 18 по 24 мая. Команда пятигорского лицея № 20 заняла третье место, показав следующие результаты в дисциплинах: соревнования по общефизической подготовке — 1 место; «Один за всех», все за одного — 1 место; «Меткий стрелок» — 9 место; «Статен, строен, уважения достоин» — 3 место; «Штурм» (эстафета) — 1 место; «История Отечества. Гражданин и право» — 7 место; конкурс санитарных постов по оказанию первой помощи — 1 место; «Юный пожарный» — 12 место; «Визитка» — 28 место.