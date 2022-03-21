Пятигорский боксер Давид Аванесян в пятый раз стал чемпионом Европы

Соперником нашего земляка стал боксер из Финляндии ОскариМетц, бой состоялся в ночь с 19 на 20 марта в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Победу Давид одержал в первом же раунде – нокаутом.

— Давиду не разрешили выступать от России, бой был под угрозой отмены, но свою лицензию на бой пятигорскому боксеру дала Сербия, — рассказал в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Спасибо братскому сербскому народу за возможность проведения этого боя! Поздравляю Давида с победой! Идем на Мир!

Итак, на счету 33-летнего Аванесяна, чемпиона Европы по боксу в полусреднем весе по версии Европейского бойцовского союза, 29 побед (17 — нокаутом), три поражения и ничья. Чемпионский пояс Давид завоевал в марте 2019 года и с тех пор провел уже пятую успешную защиту.