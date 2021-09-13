Пятигорский дзюдоист Армен Агаян стал чемпионом первых в истории Игр стран СНГ

Соревнования в Казани собрали более тысячи сильнейших молодых спортсменов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В программу игр было включено 16 видов спорта, разыграно 182 комплекта наград. В финале своей весовой категории (73 кг) наш земляк Армен Агаян одержал победу над Хамзатом Ахмаровым.

— В седьмой раз боремся с Хамзатом, более чем знакомый соперник, — отметил Армен. – Я серьезно готовился к этому турниру, много работал, постарался учесть ошибки. Скажу, что Умаров был активнее, – ведь я не просто так набрал два ШИДО. И именно в этот момент понял: или все, или ничего. Ускорился и поймал его на контратаке.

Всего в турнире по дзюдо было разыграно 15 комплектов наград. Семь золотых медалей на счету российской сборной, пять побед у Узбекистана, три — у представителей Азербайджана. Кстати, в послужном списке у молодого спортсмена из Пятигорска уже немало серьезных побед. К примеру, в ноябре прошлого года Армен Агаян завоевал золотую медаль юниорского первенства Европы, которое прошло в хорватском городе Порече. В июне 2021-го — золото чемпиона Санкт-Петербурга, в августе — бронзу Кубка Европы. И вот теперь копилка наград пополнилась золотой медалью Игр стран СНГ. В настоящее время Армен Агаян, воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но часто проводит подготовку к важнейшим стартам в Пятигорске, ведь, как известно, «дома и стены помогают».

— Такие яркие успехи наших ребят на престижных мировых аренах вдохновляют совсем юных, начинающих спортсменов серьезно заниматься дзюдо, стремиться к победе и саморазвитию, вкладывать в свою спортивную карьеру много труда, энергии и терпения, — убежден тренер чемпиона, наставник клуба «Олимпиец» Артур Агаян.