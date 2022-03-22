Пятигорский краеведческий музей получает в пользование новые помещения

В связи с обращением министерства культуры Ставропольского края и Пятигорского краеведческого музея городская Дума приняла решение о безвозмездной передачи муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Бернардации, д. 2, в государственную собственность Ставропольского края, в целях увеличения экспозиционно-выставочных и фондовых помещений Пятигорского краеведческого музея. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: «Напомню, часть здания принадлежало музею, а часть — муниципалитету.

Вышеуказанные помещения входят в состав объекта культурного наследия регионального значения – «Казенная гостиница Михайлова», первое здание санатория на курортах КМВ, нач. XX в.

Ждем расширение экспозиций нашего музея».