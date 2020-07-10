Пятигорский Некрополь подлежит реставрации

По поручению Губернатора Владимира Владимирова вопрос будет проработан в региональном правительстве.

На днях глава региона с рабочей поездкой побывал в Пятигорске, где вместе с Дмитрием Ворошиловым оценил работу молодежного актива города по наведению порядка на территории Некрополя. Некрополь в Пятигорске — настоящий памятник истории и культуры города, здесь расположено первоначальное захоронение М.Ю. Лермонтова, могила архитекторов братьев Бернардацци, «дедушки русского альпинизма» Рудольфа Лейцингера и многих других людей, оставивших след в истории курорта. К сожалению, территория старого кладбища без должного ухода и внимания со временем пришла в упадок: бурелом и дикие поросли, расколотые плиты, разрушенные травертиновые дорожки, периодически возникающие стихийные свалки… На недавней встрече с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым молодежь города выступила с инициативой взять шефство над территорией и собственными силами (при поддержке администрации) навести здесь порядок. Откладывать в долгий ящик не стали, сразу перешли к делу. И вот сегодня ход и промежуточные результаты работ оценили глава региона и глава города. Ребята расчищают территорию, а городские службы организовали покос травы, уборку сухостоя.

Некрополь — уникальное место, здесь каждый камень хранит память, и сегодня задача неравнодушных жителей города — сохранить эту территорию для следующих поколений — подчеркнул Дмитрий Ворошилов. — Есть идея установить здесь указатели с QR-кодами, которые помогут посетителям сориентироваться на территории, узнать много нового и интересного, быстро и легко получить историческую справку.

В любом случае, стиль и расположение таких объектов предстоит тщательно продумать: информационные стенды должны гармонично вписаться в среду. В планах не только приведение в порядок Некрополя, но и благоустройство расположенного рядом Лазеревского сквера. Эту территорию соединят с «верхней» курортной зоной тротуаром и лестницей с каскадом фонтанов. — Путь наверх, к Провалу, территория Емануелевского парка, Цветник, Нагорный парк — всё это будет большим благоустроенным курортно-историческим массивом, аналогов которому в мире, пожалуй, нет, — рассказал глава города-курорта. Что же касается Некрополя, во время своего рабочего визита в Пятигорск Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул: реставрация старинного кладбища должна стать краевым проектом. По поручению главы региона этот вопрос проработает Правительство Ставропольского края.