Пятигорский Роддом при необходимости готов принять пациентов с COVID-19

Об этом сегодня доложил главный врач Пятигорского родильного дома Игорь Гриншпан на совещании в администрации города.

По его словам, на сегодняшний день работы по прокладке 60 точек кислородопровода закончены, ожидается централизованная поставка клапанов. Часть точек уже полноценно функционирует.

Главврач роддома также сообщил, что на сегодняшний день больных с диагнозом COVID-19 в стационаре нет.

— Мы рассчитываем запас лекарственных средств и расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты на 100 человек. То есть уже сегодня мы готовы лечить 100 больных, для этого есть все необходимое, — прокомментировал Игорь Гриншпан.