Пятигорский роддом проходит санитарную обработку

В медучреждениях Ставрополья в феврале возвращаются в штатный режим более 900 коек. На сегодня порядка 30% задействованного для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями коечного фонда остаются свободными.

Реструктуризация коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, будет проводиться в три этапа. Завершена эта работа будет до конца апреля текущего года.

Возвращается к профильной деятельности и Пятигорский межрайонный родильный дом.

— Койки для гинекологически больных, беременных и рожениц с подтвержденной коронавирусной инфекцией остаются, — рассказал главврач ГБУЗ СК «Пятигорский МРД» Олег Лебедев. — Они работают в отдельном корпусе, отграниченном от основного здания. Всего их 50: 40 — для женщин и 10 — для новорожденных.

Олег Анатольевич также рассказал, что плановый прием пациенток начнется только после проведения всех мер по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности всех помещений лечебного корпуса, где будут принимать беременных и гинекологически больных: как только будут получены отрицательные результаты по посевам, мазкам и смывам на новую коронавирусную инфекцию, деятельность учреждения возобновится.

Прокомментировал Олег Лебедев и распоряжение губернатора Ставрополья Владимира Владимирова о проведении в пятигорском роддоме капитального ремонта: «На сегодняшний день мы готовим проектно-сметную документацию. Как только она пройдет экспертизу, будут понятны и сроки проведения ремонта. На это потребуется время».

Также ранее перепрофилированные под ковид терапевтические койки городских больниц станут принимать пациентов на долечивание.