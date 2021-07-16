Пятигорский роддом вновь станет ковидгоспиталем

В связи с ростом в крае заболеваемости COVID-19, Минздрав Ставрополья принял решение снова перепрофилировать пятигорский роддом в ковидный госпиталь.
В период начала пандемии роддом Пятигорска был оснащен всем необходимым: койки здесь обеспечены кислородной подводкой, в достаточном количестве имеется оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам.
Помещения соответствуют требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с опасными инфекциями, медики прошли необходимое обучение.
Здесь не раз спасали жизни рожениц, столкнувшихся с коронавирусом, оказывали помощь и другим категориям пациентов с COVID-19.
Теперь же, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе, роддом вновь полностью переведен в режим работы ковидного госпиталя.
При этом доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает.
Женщин будут направлять в родильные дома Ессентуков, Кисловодска и Минеральных Вод, а также перинатальные центры Ставрополя.
Единственный способ изменить ситуацию – это вакцинироваться и выработать коллективный иммунитет.
В Пятигорске количество привитого населения уже превышает 20%.
Сделать прививку от COVID-19 можно в любой из поликлиник нашего города.