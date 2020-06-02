Пятигорский роддом выписывает первых пациентов, переболевшихCOVID-2019

За все время с начала неблагополучной эпидемилогической ситуации в Ставропольском крае Пятигорский межрайонный родильный дом принял 7 пациенток с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Сегодня двух выздоровевших женщин выписали.

Как обстоят дела в медицинском учреждении, нам рассказала Наталья Назарова, заместитель главного врача по медицинской части Пятигорского межрайонного родильного дома. По ее словам, все прибывшие на лечение женщины переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, чувствуют себя на данный момент удовлетворительно.

Всего на базе Пятигорского межрайонного родильного дома развернуто 30 коек для приема больных новой коронавирусной инфекцией. Все пациенты – беременные, а также женщины с гинекологическими заболеваниями, которые нуждаются в экстренной и неотложной медицинской помощи.

На начало недели в отделении Пятигорского роддома находилось7 человек, двоих выписали сегодня -после двух отрицательных результатах тестов на коронавирус. Теперь они на двухнедельном домашнем карантине.

— Койки в Пятигорском межрайонном родильном доме развернуты для пациенток, больных COVID-2019, из всего Ставропольского края. Рожениц, проживающих в столице СКФО, согласно листу маршрутизации, направляют в роддома Минеральных Вод и Ессентуков. Пятигорский межрайонный родильный дом официально находится на карантине, — прокомментировала Наталья Назарова.

Среди пациенток, находящихся сейчас в Пятигорском роддоме, есть новоиспеченная мама. Малыш родился с помощью кесарева сечения, ему сразу сделали тест на COVID-2019. Результат – отрицательный, родственники уже забрали его домой. Молодая мама пока остается под наблюдением врачей.

— Все женщиныизолированы друг от друга, находятся в индивидуальных палатах. Для их лечения есть все необходимое, санитарно-эпидемиологические меры соблюдаются в полном объеме. Медперсонал, контактирующий с больными, работает исключительно в средствах индивидуальной защиты, регулярно, раз в 7 дней, делает тест на коронавирус, — сказала Наталья Назарова.

Если будет нужно, в Пятигорском роддоме готовы развернуть и большее количество коек, но пока этого не требуется. Специалисты констатируют, что эпидемиологическая ситуация в Пятигорске стабилизируется. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции снизился до 0,5 на сегодняшний день. И это довольно оптимистичный показатель. При благополучном развитии ситуации карантин в Пятигорском межрайонном родильном доме будет отменен.